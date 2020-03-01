النشرة: اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومجموعات مسلحة في مدينة الصنمين

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن ​اشتباكات​ عنيفة تدور بين وحدات من ​الجيش السوري​ ومجموعات مسلحة في مدينة الصنمين في ​ريف درعا الشمالي​ والواقعة على الاوتوستراد الدولي دمشق - درعا تستخدم فيها ​الاسلحة​ المتوسطة وذلك بعد مهاجمة المجموعات المسلحة لنقاط للجيش السوري في المنطقة.

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