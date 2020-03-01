التحكم المروري: 3 جرحى بحادث تصادم بين سيارة وشاحنة في عدلون

أفادت غرفة التحكم المروري بأنه 3 جرحى سقطوا في حادث تصادم بين ​سيارة​ وشاحنة بعد مقام ​النبي ساري​ باتجاه ابو الاسود- عدلون في صيدا. إضغط للمزيد

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