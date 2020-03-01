حبيش ناشد وزير المال حل أزمة الطوابع في أسرع وقت

جال النائب ​هادي حبيش​ في عدد من قرى ​قضاء عكار​ وبلداته، وكانت المحطة الاولى في ​عكار العتيقة​ حيث التقى مختار البلدة مشهور العك الذي نوه بقرب حبيش من أهله وناسه وعدم تخلفه يوما عن تلبية نداء أو واجب، ونقل إليه شكوى ​المخاتير​ من عدم توفر الطوابع مما يؤخر معاملات المواطنين ويعيق عمل المختار.

وشكر حبيش للعك وأهل عكار العتيقة محبتهم. وقال: "واجبنا أن نكون بجانب أهلنا في هذه الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها بلدنا. وبالنسبة إلى الطوابع، راجعني عدد كبير من المخاتير، نظرا إلى أن عدم توفرها يعيق تسهيل إنجاز معاملات المواطنين، وأناشد وزير المال غازي وزني حل هذه ​الأزمة​ في أسرع وقت، وهذا الملف سأتابعه، إذ يكفي المواطن أزماته الصحية والاقتصادية والنفسية لنضيف إليها أزمات أخرى".