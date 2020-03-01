رئيس بلدية جبيل التقى نائبة رئيس اللجنة العالميّة للمحميات في WCPA

في اطار التحضير لاعلان شاطئ الشاميّة في جبيل محمية بحريّة، استقبل رئيس ​البلدية​ ​وسام زعرور​ في مكتبه نائبة رئيس اللجنة العالميّة للمحميات في الاتّحاد الدولي لحماية الطبيعة (WCPA)ايمان ميليان، المسؤول عن مشروع المحميّات البحريّة المتوسّطيّة المدعوم من الاتّحاد الأوروبي (UNEP)عاطف لمام، الاختصاصيّة البيئيّة في دائرة الأنظمة الأيكولوجيّة في ​وزارة البيئة​ زينة حسّان ومدير برنامج إدارة المناطق البحريّة والساحليّة في الاتّحاد الدولي لحماية الطبيعة - المكتب الاقليمي لغرب آسيا (IUCN) زياد سماحة.

وشرح زعرور خلال اللقاء عن أهميّة انشاء هذه المحميّة البحريّة في جبيل التي " سنحافظ من خلالها على الثروة البحريّة الموجودة في بحر جبيل، كما أنّها ستكون مكاناً مخصصاً للسباحة و​الصيد​ بالصنّارة والغطس" مؤكّداً أن البلديّة اختارت شاطئ الشامية من دون سواه، "لأنه يبعد عن الأملاك الخاصة وبالتالي لن يسبب خسائراً ماديّة لأصحاب منتجعات السياحية القريبة من الشاطئ". ولفت الى انّ وزير البيئة السابق ​فادي جريصاتي​ شرح له عن أهمية وجود محمية في مدينة سياحية مثل جبيل، وأنّه هناك آليات لتمويل المحميّات في ​لبنان​، "ونحن كبلدية اعتمدنا في أكثريّة مشاريعنا على التمويل الخارجي من المنظمات والجمعيّات المحليّة والعالميّة، مثل 3R-MED ومنظمة AIMF ومنظمات أخرى ساهمت في انماء المدينة في مجالات عدّة."

بدوره، فسّر سماحة المراحل التي سيمرّ فيها المشروع قبل إعلان "الشاميّة" محميّة بحريّة انطلاقاً من التّجارب السّابقة في إعلان المحميّات في لبنان، كما شرح الناحية القانونية مع حسّان وسير العمل الذي سينطلق بداية من قرار وزاري ويمرّ بمحطّات أخرى قبل الوصول الى النتائج الإيجابية المرجوة من خلال تعاون الفئات والجهات المعنية كافّة.