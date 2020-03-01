هاشم: على الحكومة الإفراج عن ما تبقى من استحقاقات مالية للبلديات

اشاد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ بـ"دور ​البلديات​ في هذه المرحلة وما تقوم به لخدمة المجتمع والناس لمواجهة الصعوبات الحياتية والمعيشية والاجتماعية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا وخاصة الإجراءات التي اتخذتها البلديات بعد انتشار ​فيروس كورونا​ رغم الإمكانيات المتواضعة".

وفي تصريح بعد زيارته ​بلدية الخيام​ لتهنئة رئيس ​البلدية​ الجديد عدنان عليان ولقاءه أعضاء المجلس البلدي، مشيرا الى أنه "امام الواقع الصعب الذي نواجهه ولأهمية إضطلاع البلديات بدورها فإن ​الحكومة​ مطالبة بالإسراع للإفراج عن ما تبقى من استحقاقات مالية لها لتستطيع تقديم الخدمات والاحتياجات المطلوبة للناس للتخفيف من آلامهم وأوجاعهم التي تزداد يوميا بسبب ​الأزمة​ الاقتصادية الظاغطة التي تقض مضاجع الناس وهذه مسؤولية مشتركة ولكن الحكومة تتحمل اكثر لاننا ما زلنا في ظل دولة الرعاية الاجتماعية".

