اشاد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم بـ"دور البلديات في هذه المرحلة وما تقوم به لخدمة المجتمع والناس لمواجهة الصعوبات الحياتية والمعيشية والاجتماعية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا وخاصة الإجراءات التي اتخذتها البلديات بعد انتشار فيروس كورونا رغم الإمكانيات المتواضعة".
وفي تصريح بعد زيارته بلدية الخيام لتهنئة رئيس البلدية الجديد عدنان عليان ولقاءه أعضاء المجلس البلدي، مشيرا الى أنه "امام الواقع الصعب الذي نواجهه ولأهمية إضطلاع البلديات بدورها فإن الحكومة مطالبة بالإسراع للإفراج عن ما تبقى من استحقاقات مالية لها لتستطيع تقديم الخدمات والاحتياجات المطلوبة للناس للتخفيف من آلامهم وأوجاعهم التي تزداد يوميا بسبب الأزمة الاقتصادية الظاغطة التي تقض مضاجع الناس وهذه مسؤولية مشتركة ولكن الحكومة تتحمل اكثر لاننا ما زلنا في ظل دولة الرعاية الاجتماعية".
كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: على الحكومة الإفراج عن ما تبقى من استحقاقات مالية للبلديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.