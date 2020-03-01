الريس: كان يمكن القيام بجهود أكبر في مواجهة كورونا وحصل تأخر بموضوع الطائرات والمدارس

رأى مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، رامي الريس في حديث إذاعي ان " اللامركزية مطلب ورد بالطائف وعلى التيار الوطني الحر ان يفسر للبنانيين وجهة نظره فالحديث عن لا مركزية مالية يطرح الكثير من علامات الاستفهام ويؤسس لمنطق تقسيمي".
وشدد على ان "وليد جنبلاط علامة فارقة بالسياسة اللبنانية وهو ليس سياسياً تقليدياً وبالتالي التعاطي معه له نكهة خاصة"، موضحا ان "ما يقلق جنبلاط اليوم هو فيروس الكورونا الامر الذي يتطلب متابعة أعلى مما يحصل".
واعتبر الريس انه "كان يمكن القيام بجهود أكبر في مواجهة كورونا وحصل تأخر في موضوع الطائرات وبخطوة اقفال المدارس والامر يستحق تشكيل خلية أزمة مركزية"، مطالبا الحكومة بـ"تشكيل خلية أزمة طوارئ بموازاة معالجة الموضوع المالي والنقدي".
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