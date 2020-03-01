الريس: كان يمكن القيام بجهود أكبر في مواجهة كورونا وحصل تأخر بموضوع الطائرات والمدارس

رأى مستشار رئيس ​الحزب ​التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​،​ ​​رامي الريس​ في حديث إذاعي ان " اللامركزية مطلب ورد ب​الطائف​ وعلى ​التيار الوطني الحر​ ان يفسر للبنانيين وجهة نظره فالحديث عن لا مركزية مالية يطرح الكثير من علامات الاستفهام ويؤسس لمنطق تقسيمي".

وشدد على ان "وليد جنبلاط علامة فارقة بال​سياسة​ اللبنانية وهو ليس سياسياً تقليدياً وبالتالي التعاطي معه له نكهة خاصة"، موضحا ان "ما يقلق جنبلاط اليوم هو فيروس ​الكورونا​ الامر الذي يتطلب متابعة أعلى مما يحصل​​​​​​​".

واعتبر الريس انه "كان يمكن القيام بجهود أكبر في مواجهة كورونا وحصل تأخر في موضوع الطائرات وبخطوة اقفال ​المدارس​ والامر يستحق تشكيل خلية أزمة مركزية​​​​​​​"، مطالبا ​الحكومة​ بـ"تشكيل خلية أزمة طوارئ بموازاة معالجة الموضوع المالي والنقدي​​​​​​​".