دعا الوزير السابق جورج قرم "للدخول في عملية اعادة جدولة الدين العام سواء مع رضى حاملي السندات ام لا وهناك عشرات الدول التي اعادت جدولة ديونها الخارجية ولبنان ليس الاول".
ورأى ان "خطر عدم دفع استحقاق اليوروبوندز تتمثل بانهيار الثقة تماماً بلبنان والحل الوحيد المتاح هو خيار صندوق النقد لانه الضامن للاصلاحات اولا ولان لبنان ثانياً بحاجة لضخ سيولة في اقتصاده".
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