مستشارة دياب للشؤون الصحية: الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها وعلى المجتمع أن يساعد نفسه

شددت مستشارة رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ للشؤون الصحية بترا خوري، على أنه "فيما خص مكافحة ​فيروس كورونا​ ​الدولة​ يجب أن تتحمل مسؤوليتها ولكن على المجتمع أن يساعد نفسه أيضا"، كاشفة أنه "لدينا ​حالات​ مشتبه بها موجودة في مسشتفى ​بيروت​ الحكومي الجامعي، وهي ترفض البقاء بالمستشفى لكننا نقوم بإجبارهم، لذلك وضعنا نقطة للدرك لدعم الجسم الطبي لعدم السماح لأي مشتبه المغادرة، أما كل شخص لا يلتزم بالعزل المنزلي فيتم إرسال دورية لمراقبة منزله في قبل ​وزارة الداخلية​".

ودعت خوري في حديث تلفزيوني الى "عدم إرتداء الأقنعة الواقية "الماسك"، وتركها فقط لمن يعملون في ​المستشفيات​ أو لمن هو مصاب، خصوصا أن هناك شحا عالميا عالمي في أدوات ​الوقاية​ ونحن لا ننتج أي منها بل نقوم بإستيرادها وحاليا كل دولة مصنعة تريد أن تؤمن مخزونها وترقض التصدير"، مشيرة الى أن "الوقاية تبدأ بغسل اليدين لـ20 ثانية".

وعن العزل الجماعي أو الذاتي، لفتت الى أن "​السلطات الصينية​ بدأت إستراتيجة العزل الذاتي بل أن أصبحت أعداد المصابين كبيرة وخصوصا بعد أن تبين أن العزل الجماعي هو إستراتيجية غير ناجحة وأكبر دليل على ذلك هو ​السفينة​ السياحية "Diamond Princess" التي تم عزلها ف ​اليابان​ وكان على متنها 5 حالات وإرتفعت الى 700. لذلك لم نقم بعزل كل من أتى الى بيروت على متن الطائرة الإيرانية في مكان واحد، لأنه عندها نضع من يحمل الفيروس مع من لا يحمله"، مبينة أن "العزل الذاتي يعني أن الفرد يعزل نفسه وليس أن يجلس في منزل مع عائلته".