أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة آتية من ايران .
وكانت الوزارة قد نصحت المواطنين الكويتين بعدم السفر للخارج خلال الفترة المقبلة بسبب انتشار هذا الفيروس، موضحة أنه يوجد إجراءات مشددة تبذلها السلطات المعنية بالبلاد على كافة منافذ الدخول للبلاد من أجل السيطرة على الفيروس.
هذا ويزور وفداً من منظمة الصحة العالمية الكويت، لمتابعة الإجراءات التي تم اتخذها من قبل السلطات الكويتية للتعامل مع فيروس كورونا، وذلك بطلب من وزارة الصحة الكويتية مثل إجراءات الحجر الصحي وغيرها.
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