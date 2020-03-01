الراعي: الكل ينتظر ان تبادر الحكومة الى الاصلاحات والمطلوب قرار سياسي جريء

لفت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة قداس الاحد إلى ان "الانظار تتجه الى الحكومة لانهاض البلد، والكل ينتظر ان تبادر الى الاصلاحات، فالمطلوب قرار سياسي جريء لتنفيذها".
كما أشار إلى ان "الشعب ينتظر من الحكومة اجراء تعيينات ادارية على اساس الكفاءة، بعيداً عن آفة المحاصصة، لكي تكسب ثقة الشعب وشبيبة الوطن".
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