رابع إصابة بكورونا في كاليفورنيا.. وقيود جديدة على السفر

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الإجراءات تشمل أي مواطن أجنبي زار إيران خلال 14 يوما

وأوضح المسؤولون أن الإجراءات تشمل أي مواطن أجنبي زار هذا البلد خلال الأربعة عشر يوما الماضية، وذلك ضمن جهود للحد من انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقال نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، إن بلاده ستعمل أيضا مع إيطاليا وكوريا الجنوبية لتنسيق فحص المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة من هذين البلدين.

وأدلى بنس بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، بينما كان يقف إلى جانبه الرئيس دونالد ترامب وعدد من المسؤولين.

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وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية، ألكس أزار، أثناء المؤتمر إن خطر إصابة المواطن الأميركي العادي بفيروس كورونا لا يزال ضعيفا، لكنه حذر من احتمال تغير هذا الوضع سريعا.

وأضاف "نريد الحد من معدل السفر من وإلى المناطق الأكثر تأثرا بفيروس كورونا".