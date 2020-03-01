"حدث سعيد" لرئيس وزراء بريطانيا.. وسابقة منذ 250 عاما

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty بوريس جونسون وصديقته كاري سيموندس

وأضاف الاثنان في بيان "يسر رئيس الوزراء والسيدة سيموندس الإعلان عن خطبتهما وأنهما ينتظران طفلا مطلع الصيف القادم".

وتولى جونسون (55 عاما) السلطة في يوليو وقاد حزب المحافظين لتحقيق انتصار حاسم في الانتخابات العامة التي جرت في ديسمبر.

ويعني هذا الإعلان أن جونسون سيصبح أول رئيس وزراء بريطاني يتزوج وهو في السلطة منذ 250 عاما.

ونقلت صحيفة "الصن" البريطانية عن مصدر في داونينغ ستريت، مقر رئاسة الوزراء، قوله: "بوريس وكاري سعداء للغاية بهذه الأنباء. كان الاثنان يعرفان بالأمر منذ فترة لكنهما أبقياه سرا حتى مرور فترة على الحمل".

وطبقا لوسائل إعلام بريطانية، قالت سيموندس (31 عاما) على إنستغرام "في العادة لا أضع مثل هذه المنشورات هنا لكني أردت أن يعرف أصدقائي هذا الأمر مني".

وأضافت "كثيرون منكم يعرفون بذلك بالفعل لكن بالنسبة لأصدقائي الذين لا يعرفون، لقد تمت خطبتنا نهاية العام الماضي. وننتظر مولودا مطلع الصيف".

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وارتبطت سيموندس، عضو حزب المحافظين ومسؤولة الاتصالات السابقة في الحزب الذي يقوده جونسون، عاطفيا بالأخير عندما كانت تيريزا ماي رئيسة للوزراء.

ولدى بوريس جونسون طفل من زوجته الأولى، كما أن له 4 أطفال من زوجته الثانية، مارينا ويلر، المحامية التي تزوج منها في العام 1993، ثم أعلن لاحقا في سبتمبر 2018 انفصالهما.

وأنجبت بعض زوجات رؤساء الحكومات البريطانية في الفترة الأخيرة أثناء وجود أزواجهن في الحكم.

ووضعت سامنثا زوجة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون المنتمي للمحافظين ابنتها فلورنس عام 2010، في حين وضعت شيري زوجة توني بلير رئيس الوزراء المنتمي لحزب العمال ابنها ليو عام 2000.