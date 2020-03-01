ترامب يعرض مساعدة الإيرانيين لمواجهة كورونا.. بشرط

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس الأميركي دونالد ترامب

وقال ترامب في الاجتماع السنوي الكبير للمحافظين في ضاحية واشنطن "إذا كنا نستطيع مساعدة الإيرانيين في هذه المسألة، فنحن على استعداد بالتأكيد للقيام بذلك (...) الشيء الوحيد الذي يتعين عليهم القيام به هو طلب ذلك. سيكون لنا اختصاصيون رائعون هناك".

وانتشر الفيروس حتى الآن في 61 دولة، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى رفع تقييم الخطر إلى أعلى مستوى.

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وذكرت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، أن هناك 9 وفيات جديدة في البلاد، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 43.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها أبلغت إيران رسميًا باستعداد الولايات المتحدة للمساعدة عبر طرق غير محددة، من خلال رسالة تم إرسالها عبر سويسرا التي تمثل المصالح الأميركية في طهران.