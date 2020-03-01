إصابة وزير الداخلية الإيراني الأسبق بـ كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس أصيب وزير الداخلية الإيراني الأسبق ومستشار السلطة القضائية الحالي مصطفى بورمحمدي، بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية.

وأشارت القناة اليوم السبت، إلى أن هذه الإصابة تأتي مع انتشار الفيروس بشكل متسارع، خاصة في صفوف القيادات العليا بالبلاد، إذ تم اليوم أيضا تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

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وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت - في وقت سابق - تسجيل 205 حالات إصابة جديدة في إيران خلال الـ 24ساعة الماضية، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 43، والإصابات إلى 593، فيما تم تعافي 123 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.