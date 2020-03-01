شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يستقبل اليوم رئيس البرلمان النمساوى بمقر مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب ظهر اليوم الأحد، رئيس المجلس الوطني النمساوى (البرلمان) ولوفجانج سابوتكا والوفد المرافق، بمقر البرلمان المصرى، فى إطار تعزيز العلاقات (المصرية – النمساوية ) فى شتى المجالات، وتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ومن المتوقع أن يعقب اللقاء، دعوة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، نظيره النمساوى والوفد البرلمانى المرافق له إلي مأدبة طعام، بقاعة بهو الشورى (سابقاً)، بمجلس النواب المصرى.

جدير بالذكر، أن السفير عمر عامر، سفير مصر في النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، قد التقى "ولوفجانج سابوتكا" رئيس برلمان النمسا، الخميس الماضى، وذلك فى إطار الإعداد لزيارة رئيس البرلمان إلى مصر الأسبوع الجارى.

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وأكد "سابوتكا" خلال اللقاء على تطلعه إلى زيارة مصر ودعم وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، مؤكداً على دور مصر وأهميتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كان البرلمان النمساوى قد عقد فى 23 أكتوبر الماضى، أولى جلساته عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة وبتشكيله الجديد، والذى يضم 183 مقعدا يستحوذ على الأكثرية منها نواب حزب الشعب.