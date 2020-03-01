شكرا لقرائتكم خبر عن "قطريليكس" تفضح محاولة تميم إخفاء إصابة 120 شخصاً فى قطر بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لطالما حاول تميم خداع وإخفاء الحقائق عن الشعب، حيث يبيع الوهم من خلال إطلاق الأكاذيب، للتغطية على خسائره، والتى كان آخرها اكتشاف أكثر من 120 إصابة بفيروس "كورونا" فى قطر، حيث كشف موقع قطريليكس على لسان مصادر، عن تخصيص تميم، بعض الفنادق كمقر للحجر الصحي، وفرض كردون أمني حوله لتأمينهم.

وذكر الموقع أن تميم اضطر ، للإعلان عن وجود إصابة بفيروس كورونا في قطر عائدة من إيران، بعدما فضح اكتشاف حالات عديدة مصابة بالفيروس وسط صامت تام من حكومته.

هذا وكانت وزارة الصحة القطرية، خرجت تتفاخر مؤخرا بعدم وجود حالة إصابة بالفيروس القاتل، على الرغم من استمرار حركة الطيران بين قطر وإيران، والتي تشهد تفشيا كبيرا للفيروس مؤخرا.

وتصاعد الفيروس في عدد من الدول ففي ألمانيا.. أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 60 حالة.. وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية أن 40 حالة إصابة بالفيروس كانت في ولاية (شمال الراين وستفاليا).

وفي ماليزيا.. أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 25 حالة.. وأكد وزير الصحة الماليزي الدكتور نور هشام - وفقا لوكالة أنباء (برناما) الماليزية - أنه تم اكتشاف 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد إلى 25.

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وأوضح أن الحالة الـ23 لامرأة ماليزية عادت من اليابان يوم 23 فبراير وأصيبت بالحمى، أما الحالتان الآخريان، فإحداهما لامرأة يابانية تعمل في ماليزيا وكانت تسافر إلى اليابان وإندونيسيا والأخرى لرجل إيطالي تزوج من ماليزية وسافر إلى إيطاليا في منتصف فبراير.

وفي تايلاند..أعلنت وزارة الصحة العامة ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 42 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة جديدة.. وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الحالة لرجل تايلاندي يبلغ من العمر 21 عاما تعامل مع سياح أجانب.

ورفعت منظمة الصحة العالمية، مستوى خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم إلى "مرتفع جدًا"..وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبيريسوس إن الزيادة المستمرة في عدد الحالات الجديدة والدول المتأثرة "تبعث بالتأكيد على القلق".