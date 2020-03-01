شكرا لقرائتكم خبر عن المرشحان لـ"تكميلية ملوى" يواصلان الدعاية استعدادا للتصويت بالإعادة 6 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق جولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة ملوى بالمنيا، يومى 6 و7 مارس للمصريين فى الخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس للمصريين فى الداخل، حيث تجرى الإعادة فيها بين المرشحين، عبدالله محمد خليفة، ومحمد عبد الحكيم رشدان.

ويواصل المرشحون فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب دعايتهم الانتخابية، والتى تستمر حتى قبل التصويت بـ 24 ساعة، لتكون فترة الصمت الانتخابي للمصريين فى الخارج يوم الخميس 5 مارس، وتستأنف مرة أخرى الدعاية الانتخابية عقب انتهاء الاقتراع فى الخارج، الأحد 8 مارس.

فيما تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج جولة الإعادة فى موعد اقصاه 17 مارس.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة على مستوى دائرة ملوى بالمنيا فقط، بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز رجل الأعمال محمد أبو العنين بمقعد دائرة الجيزة من الجولة الأولى لحصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة.

على جانب اخر تبدأ اللجنة المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها محكمة المنيا الابتدائية، فى تلقى طلبات الترشح فى الانتخابات التكميلية بمجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، اعتبارا من يوم الثلاثاء 3 مارس وحتى 7 مارس المقبل.

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ويستمر تقديم الطلبات حتى 7 مارس، يليها إعلان كشوف المرشحين والرموز الانتخابية من 8 وحتى 10 مارس، فيما تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون يوم 15 مارس على أن تعلن القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية اعتبارًا من 16 مارس، وتكون آخر مواعيد للتنازل يوم 18 مارس، وتنشر التنازلات فى 23 مارس.

وتبدأ فترة الصمت الدعائي للانتخابات في الخارج يوم 2 أبريل على أن تبدأ في تمام الساعة 12 ظهرًا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، على أن تنطلق الانتخابات في الخارج يومى 3 و4 أبريل القادم، وتنطلق الانتخابات في الداخل يومي 5 و6 أبريل.