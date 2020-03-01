تايوان تُسجل الإصابة الـ40 بكورونا وترفع التحذير من السفر لإيران

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه- (د ب أ):
سجلت تايوان، الأحد، حالة الإصابة الأربعين بالنسبة لها بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وأعلنت السلطات رفع مستوى التحذير من السفر إلى إيران بسبب الزيادة السريعة في عدد حالات الإصابات وارتفاع نسبة الوفيات بالمرض في الجمهورية الإسلامية.
ونصحت السلطات التايوانية مواطنيها بعدم السفر غير الضروري إلى إيران، كما سوف يتم إخضاع المسافرين الذين يصلون من إيران إلى تايوان للحجر الصحي في منازلهم لمدة 14 يوما.
وسجلت إيران 593 حالة إصابة بفيروس الكورونا و43 حالة وفاة، وهو ما يمثل رابع أكبر تفشي للمرض خارج الصين وأكبر نسبة وفيات في أي مكان خارج إقليم هوبي بؤرة انتشار المرض في الصين.
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