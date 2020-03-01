العراق: إغلاق المنطقة الخضراء وجسر السنك تحسبًا لانطلاق تظاهرات شعبية

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بإغلاق المنطقة الخضراء وجسر السنك وسط العاصمة بغداد، وذلك تحسبًا لانطلاق تظاهرات شعبية تطالب بتحقيق الإصلاحات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لمنح حكومته الثقة.
قال المصدر الأمني إن الدخول للمنطقة الخضراء اقتصر على حاملي البطاقة الخاصة بالمنطقة فقط".
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي في وقت لاحق اليوم جلسة استثنائية دعا إليها
وبموجب الدستور العراقي - في حال لم يحصل علاوي على موافقة البرلمان على تشكيلته المقترحة - سيكون على الرئيس برهم صالح تكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة.
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