ارتفاع عدد مصابي كورونا في الكويت إلى 46 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الكويت إلى 46 بعد تسجيل حالة واحدة فقط خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.. يأتي ذلك فيما تواصل السلطات الكويتية جهودها في محاولة للحد من انتشار كورونا.

كانت الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة في وزارة الصحة، الدكتورة بثينة المضف، أعلنت أمس السبت عن وصول ست طائرات تقل مواطنين كويتيين تم إجلاؤهم من إيران وتايلاند، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي والمراقبة المنزلية بعد فحصهم احترازيًا والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد

19).وقالت لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن رحلات الإجلاء الست التي هبطت في مطار الكويت (مبنى الشيخ سعدالعبدالله) تضمنت طائرة واحدة قادمة من مدينة بانكوك في تايلاند "سيتم إخضاعهم جميعًا إلى المراقبة المنزلية". وأضافت المضف، أن المواطنين القادمين على متن الرحلات الخمس القادمة من العاصمة الإيرانية طهران تم نقلهم إلى الحجر الصحي المخصص"، موضحة أن "بعض الحالات ممن يعانون أمراضًا مزمنة مثل القلب وغيره نقلوا إلى المستشفى المخصص للتأكد من سلامتهم.وشددت على أنه "لا يوجد أي ارتفاع في عدد حالات الإصابة بالفيروس المستجد"، موضحة أن إجمالي ما تم رصده "45 حالة جميعها في حالة مستقرة وتتمتع بصحة جيدة".

من جانبه اتخذ النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قرارًا يقضي بمنع جميع الزيارات الخاصة من الجمهور والمراجعين، وذلك لأعضاء النيابة العامة والموظفين في جميع مباني النيابة مع منع دخول المراجعين إلا للضرورة القصوى وبعد استئذان وكيل النيابة المعني، أو المحامي العام، وذلك احترازيًا من انتشار فيروس كورونا. وللمرة الأولى في تاريخ بورصة الكويت سجل التداول انخفاضًا للمؤشر بلغ نسبة 10.98% وتم إيقاف التداول على السوق لحماية المتداولين، للمرة الأولى، وسيتم إعادة التداول في الغد.