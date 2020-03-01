بسبب “كورونا”.. تأجيل القمة العربية المقرر انعقادها في الجزائر

أعلنت الجامعة العربية، أمس السبت، تأجيل موعد القمة المقرر انعقادها أواخر آذار/مارس المقبل في الجزائر، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.

قال بوقادوم إن الظروف العالمية، وبالأخص الصحية (كورونا)، تستدعي التحضير الجيد لإنجاح الموعد، لافتا إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون، الذي ستؤول إليه رئاسة القمة، سيحدد تاريخ انعقادها بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية.

من جانبه، أشار أبو الغيط إلى أن تأجيل القمة إلى وقت لاحق ”لا يمكن أن يتعدى منتصف حزيران/يونيو المقبل“، معبرا عن أمله أن تكون الدورة المقبلة ”فرصة للم الشمل العربي“.

وكان من المقرر عقد القمة العربية في الجزائر أواخر آذار/مارس المقبل، إلا أن انتشار كورونا بشكل سريع دفع دولا كثيرة لاتخاذ إجراءات احترازية كمنع السفر من وإلى الدول المصابة.

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وسجل العالم، حتى السبت، أكثر من ألفين و900 وفاة ونحو 86 ألف مصاب بالفيروس، معظمها في الصين، بحسب محصلة جمعتها وكالة ”أسوشييتد برس“.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019، وانتشر لاحقا في 57 دولة، بينها 8 دول عربية هي الكويت، البحرين، الإمارات، العراق، عمان، لبنان، مصر، الجزائر.