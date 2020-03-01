الأمم المتحدة: 13 ألف مهاجر بين حدود تركيا واليونان

احتشد نحو 13 ألف مهاجر على طول الحدود التركية اليونانية، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة السبت، بعد تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفتح الأبواب أمام المهاجرين للتوجه إلى أوروبا.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان إن “آلاف المهاجرين، وبينهم عائلات وأطفال، يقضون ليلة باردة على الحدود بين تركيا واليونان”، مشيرة إلى أن موظفيها شاهدوا “ما لا يقل عن 13 ألف شخص محتشدين على طول الحدود التي يبلغ طولها 212 كيلومترا”.

إلى ذلك أعرب الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق السبت، عن قلقه من موجة الهجرة الجديدة من تركيا.

وأكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أن الاتحاد الأوروبي ينظر “بقلق” إلى تدفق المهاجرين من تركيا باتّجاه حدود التكتل الخارجية في اليونان وبلغاريا.

وتواصل تركيا فتح حدودها أمام اللاجئين السوريين للنزوح إلى أوروبا بل أظهرت مشاهد منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي قيام السلطات في أنقرة، السبت، بتوفير سيارات لنقلهم من الحدود السورية التركية إلى القرى المجاورة للحدود اليونانية.