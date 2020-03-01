كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونان تؤكد ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وزارة الصحة اليونانية بأن ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا قد رفعت عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 7 اشخاص، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز"

وقالت الوزارة، إن أحدث الحالات تشمل امرأة ورجل لهما علاقة بحالات تم تأكيدها سابقًا في اليونان، ورجل سافر مؤخرًا إلى إيطاليا، البلد الأكثر تضررًا من الفيروس في أوروبا.

يتم علاج جميع المرضى في المستشفيات في أثينا، العاصمة اليونانية، ومدينة سالونيك الشمالية. أكدت اليونان أول حالة إصابة بالفيروس في 26 فبراير.

وفي وقت سابق، أغلقت قبرص، أربع نقاط تفتيش تربط بين جانبي الجزيرة المنقسمة عرقيا لمدة سبعة أيام كإجراء وقائي ضد انتشار الفيروس التاجي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام القبرصية اليوم الجمعة.

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نقل مصدران إعلاميان عن وزير الصحة القبرصي كونستانتينوس أيوانو قوله إن الإغلاق سيبدأ تنفيذه يوم السبت 29 فبراير.

يستخدم الآلاف من الناس نقاط التفتيش بشكل يومي. هناك سبع نقاط تفتيش في المجموع، تمتد على طول "الخط الأخضر" الذي تسيطر عليه الأمم المتحدة ويقسم الجزيرة إلى نقطتين.

اثنان من اولئك المغلقين هم - معبر للمشاة في قلب العاصمة نيقوسيا ومعبر للطرق في أيوس دوميتيوس، إحدى ضواحي نيقوسيا - وهما الأكثر ازدحاما في الجزيرة، حيث ينشطان بمئات المسافرين والعمال يوميا.

ليس لدى قبرص أي حالات إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي من أي جانب. وقد تم تقسيم الجزيرة بين سكان القبارصة اليونانيين والأتراك منذ عام 1974، في اعقاب غزو القوات التركية بعد انقلاب قصير مستوحاة من اليونان.

