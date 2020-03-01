كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طالبان تبدأ الاتصال الدبلوماسي بأفغانستان بعد اتفاق السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الجماعة الإسلامية المتشددة في بيان، اليوم الأحد أن الزعيم السياسي لحركة طالبان اجتمع مع كبار الدبلوماسيين من دول من بينها روسيا وإندونيسيا والنرويج بعد ساعات من توقيع اتفاق مع واشنطن يهدف إلى إنهاء الحرب الافغانية.

وقد تم توقيع اتفاق السبت في العاصمة القطرية الدوحة من قبل المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد والمدير السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني برادار، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على استعداد لحضور الاحتفال.

وبعد فترة وجيزة من الاتفاق، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيجتمع شخصيًا مع قادة طالبان في المستقبل القريب ورفض الانتقادات المحيطة بالصفقة الموقعة مع المتمردين الإسلاميين. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت طالبان إن بارادار التقى وزراء خارجية تركيا وأوزبكستان والنرويج في الدوحة مع دبلوماسيين من روسيا وإندونيسيا والدول المجاورة، في خطوة تشير إلى تصميم المجموعة على ضمان الشرعية الدولية.

وأعلن المتحدث باسم طالبان، زابي الله مجاهد "أن كبار الشخصيات الذين قابلوا الملا برادار عبروا عن التزاماتهم تجاه إعادة إعمار أفغانستان وتنميتها". مضيفًا "إتفاقية الولايات المتحدة وطالبان تاريخية".

وقال أيضًا "تلقى برادار رسائل تهنئة وشكر الوزراء والدبلوماسيين لحضورهم الحفل".

وفي الاتفاقية، أوضحت الولايات المتحدة إنها ملتزمة بتخفيض عدد قواتها في أفغانستان إلى 8600 - من 13000 الحالي - في غضون 135 يومًا من توقيع الصفقة، والعمل مع حلفائها على تقليل عدد قوات التحالف بشكل متناسب مع أفغانستان خلال تلك الفترة، إذا التزمت طالبان بضماناتها الأمنية ووقف إطلاق النار.

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وقال البيان المشترك إن الانسحاب الكامل لجميع القوات الأمريكية وقوات التحالف سيحدث في غضون 14 شهرًا من توقيع الصفقة، إذا التزمت طالبان بالصفقة.

وقبل حفل التوقيع، أمرت طالبان جميع مقاتليها في أفغانستان بالامتناع عن العنف ضد المدنيين، القوات الأفغانية والغربية.

وحكمت طالبان أفغانستان من 1996 إلى 2001 بعد استيلائها على السلطة بعد سنوات من الحرب الأهلية، وفرضت الكثير من القيود على النساء والأنشطة التي اعتبرتها "غير إسلامية".

وبعد الإطاحة بهم من السلطة في عام 2001، قادت طالبان تمردًا عنيفًا ضد الحكومة المدعومة دوليًا، مما أسفر عن مقتل الآلاف.

كانت الحرب الأفغانية مأزقًا منذ أكثر من 18 عامًا، حيث سيطرت طالبان بشكل متزايد على المزيد من الأراضي، ومع ذلك لم تتمكن من الاستيلاء على المراكز الحضرية الرئيسية واحتلالها.

وتعرض ترامب لانتقادات حادة للصفقة من قبل مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، الذي قال في تغريدة أن "توقيع هذه الاتفاقية مع طالبان يشكل خطرًا غير مقبول على السكان المدنيين في أمريكا".

وخلال العامين الأخيرين من المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة، فتح قادة طالبان قنوات حوار مباشرة مع باكستان وإيران وروسيا والصين وألمانيا والدول الإسلامية، وهي خطوة تشكل تهديدًا مباشرًا لشرعية حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني.