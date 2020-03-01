كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في أستراليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في أستراليا، اليوم الأحد، أول حالة بفيروس كورونا بمستشفى في مدينة بيرث، حسبما أعلن مسؤول بقطاع الصحة في البلاد.

وفي تصريحات صحفية، قال مسؤول الصحة في ولاية أستراليا الغربية اندرو روبرتسون، إن رجلا مصابا بفيروس كورونا توفى اليوم، مضيفًا: "الرجل (78 عاما) خضع للحجر الصحي بعد إجلائه من السفينة السياحية دايموند برنسيس في اليابان ضمن أكثر من 150 مواطنا أستراليا".

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وتابع اندرو روبرتسون: "نقدم تعازينا لأسرته وللأسف فهو أول حالة وفاة بفيروس كورونا لدينا في أستراليا".

وكشفت السلطات الأسترالية، أن زوجة الرجل أصيبت أيضا بالفيروس لكنها في حالة مستقرة، مشيرة إلى أن بلغ عدد المصابين بالفيروس في استراليا 25 شخصا وفقا لأحدث بيان حكومي.