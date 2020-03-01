أرمينيا تعلن أول إصابة بفيروس كورونا

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وأضاف رئيس الوزراء، فين الرجل البالغ من العمر 29 عاما والذى وصل الى الدولة السوفيتية السابقة يوم الجمعة ذهب الى الطبيب لانه لم يكن على ما يرام.

وقال باشينيان: "إنه الآن في حالة جيدة"، مضيفًا أن السلطات تعتزم عزل الذين كانوا على اتصال به.

وقد أغلقت أرمينيا حدودها مع إيران لمدة أسبوعين، وعلقت الحركة الجوية قبل أسبوع. تقع إيران في مركز تفشي المرض في الشرق الأوسط، حيث أبلغت عدة دول إقليمية عن حالات ناجمة عن إيران.

وأبلغت جورجيا وأذربيجان المجاورة عن إصابات هذا الأسبوع، مع إصابة ثلاثة في كل بلد.

وعلي صعيد اخر، اعلن وزير الصحة الإيراني، أن جميع المدارس في إيران ستغلق لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غد السبت بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وقال سعيد ناماكي، وزير الصحة، "بناءً على التقييمات، هناك حاجة لإغلاق جميع المدارس في البلاد، ولهذا السبب سيتم إغلاق جميع المدارس في البلاد لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم غد".

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وقد قالت إيران، امس الخميس، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع إلى 26 وأن العدد الإجمالي للمصابين الآن 245، وهو أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الفيروس خارج الصين.

دفع التفشي السلطات، إلى إلغاء صلاة الجمعة في طهران، حسبما أفاد التلفزيون الحكومي في وقت لاحق، في حين ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن إيران منعت المواطنين الصينيين من دخول البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور إلى التلفزيون الحكومي "خلال الـ 24 ساعة الماضية، كانت لدينا 106 (حالات جديدة) مؤكدة، ووصل عدد القتلى إلى 26"، ودعا الإيرانيين إلى تجنب "الرحلات غير الضرورية داخل البلاد".

وأضاف جهانبور: أن هناك خططا لفرض بعض القيود على المواقع الشيعية المقدسة وإلغاء بعض الخطب يوم الجمعة، وهو اليوم التقليدي للجمهورية الإسلامية.

وتابع "لكنه يحتاج إلى موافقة الرئيس قبل تنفيذه"، مضيفًا أن مئات من المشتبه في إصابتهم بالفيروس قد شفوا وخرجوا من المستشفى.

