أوباميانغ يحسم مصيره مع آرسنال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم آرسنال الإنجليزي، بيير إيمريك أوباميانغ، حسم مصيره من البقاء في ملعب "الإمارات"، في ظل الشائعات التي ربطته بالرحيل.

ويمتد عقد أوباميانغ مع آرسنال حتى نهاية الموسم المقبل، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى أكثر من نادٍ في نهاية الموسم الجاري، مثل برشلونة وريال مدريد.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن أوباميانغ ينوي توقيع عقد جديد والاستمرار مع آرسنال لما بعد الموسم المقبل.

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وجاء ذلك رغم الخروج غير المتوقع أمام أولمبياكوس من دور الـ32 للدوري الأوروبي، رغم عقد جماهير آرسنال لآمال عريضة على تلك البطولة هذا الموسم، لإعادة الفريق للمشاركة في دوري الأبطال في الموسم الجديد.

وكان مسؤولو آرسنال قد بدأوا محادثات تجديد عقد أوباميانغ منذ فترة قريبة، لكن اللاعب أجل هذا الملف لمعرفة موقف الفريق من العودة لدوري الأبطال في الموسم الجديد.

لكن التقرير أشار إلى أن أوباميانغ ينوي إبلاغ إدارة آرسنال خلال المرحلة المقبلة بموافقته على أن يوقع على عقد جديد مع النادي.