اعتقالات بالضفة ومستوطنون يقطعون مئات الأشجار بالخضر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما واصلت مجموعة من المستوطنين اقتلاع وتقطيع الأشجار في بلدة الخضر قضاء بيت لحم.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا عددا من الفلسطينيين بالضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال باجس صعايدة، بعد مداهمة منزل ذويه في العوجا قضاء أريحا، علما أن الاحتلال اعتقل شقيقه هاني قبل أربعة أيام.

بينما في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسام عطيو، بعد مداهمة منزل ذويه في حي الشرفة بمدينة البيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين مهند ومعاذ شلالدة بعد مداهمة منزليهما في بلدة سعير.

وفي شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال مداهمات في مدينة جنين تخللها تفتيش منازل.

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ووفقا لشهود عيان، فإن العشرات من جنود الاحتلال داهموا حي خروبة واعتقلوا كلا من عبد الله عبادي وعصام غزاوي وفتشوا منزليهما، كما انتشر الجنود على شارع الناصرة ونصبوا حواجز.

إلى ذلك، واصل مستوطنون لليوم الثالث على التوالي، اقتلاع وتقطيع الأشجار في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ليرتفع بذلك عدد الأشجار التي استهدفت بالقطع الى 780 شجرة.

وأفاد الناشط الشبابي في الخضر عماد دعدوع، بأن المستوطنين قاموا أمس السبت، بتقطيع 200 شجرة كرمة في منطقة فاغور تعود للمواطن محمد إبراهيم أبو الكتعة .

وكان المستوطنون قد أقدموا، الجمعة، على تقطيع 300 شجرة كرمة، في أراضي المواطن ناصر إسماعيل مرزوق في منطقة زكندح الواقعة بين مستوطنتي "دانيال" و"اليعازر".

وأقدم مستوطنو "اليعازار"، يوم الخميس، على تقطيع 200 شجرة زيتون معمرة، و80 شجرة كرمة، في أراضي المواطنين مروان عبد السلام صلاح، وأنس فتحي عبد السلام صلاح، الواقعة على مقربة من مستوطنة "اليعازر"، ليصبح بذلك مجموع ما تم تقطيعه خلال الأيام الثلاثة 580 شجرة كرمة ،200 شجرة زيتون معمره.