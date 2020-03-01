طمرة: اقتلاع صرافين آليين بواسطة جرافة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتلع جناة مجهولون صرافين آليين بواسطة جرافة في مدينة طمرة، فجر اليوم الأحد.
وفي التفاصيل، استخدم لصوص جرافة لاقتلاع صرافين آليين في فرع بنك العمال "هبوعليم" في طمرة، ما تسبب بأضرار جسيمة بالمكان.
ولم يُعرف بعد إذا ما كان المشتبهون قد سرقوا أموالا من الصرافين الآليين أم لا.
هذا، واستدعيت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة، وباشرت بالتمشيط بحثا عن المشتبهين، غير أنها لم تعلن عن أي اعتقالات تذكر.
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