بايدن يحقق فوزا ساحقا في ساوث كارولاينا بدعم الأفارقة الأميركيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق نائب الرئيس الأميركي السابق، وعضو الحزب الديمقراطي المخضرم، جو بايدن، فوزا لافتا على منافسيه في الانتخابات التمهيدية لحزبه في ولاية ساوث كارولاينا في خطوة تعني أنه يحظى بشعبية متزايدة بين الأميركيين من أصل أفريقي.

وأعاد بايدن الذي مُني بعدّة خسارات ساحقة في ولايات أخرى، زخم حملته الانتخابية، مؤكّدا أنّه المنافس الأوّل في مواجهة السناتور المستقلّ بيرني ساندرز للفوز بترشيح الحزب تمهيدًا لانتخابات الرئاسة الأميركيّة، وذلك استنادًا إلى تقديرات بثّتها كبريات القنوات التلفزيونيّة الأميركيّة.

وهذا الفوز الأول لبايدن بعد ثلاثة خسارات تعرّض لها في الانتخابات التمهيديّة للحزب الديمقراطي الذي يتوجّب عليه اختيار المرشّح الذي سيواجه دونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

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ويتناسق فوزه مع توقعاته بأن ناخبي ساوث كارولاينا السود سيدعمونه في هذه الجولة، إذ أظهر مسح اقتراع الناخبين، أن نصف السود يريدون عودة رئيس يمثّل روح باراك أوباما في السلطة، مقارنة بنظرائهم من الناخبين البيض الذين قال أكثر من ثلثيهم أنهم يسعون إلى تغيير جذري في سياسات البلاد.

ويمثل الناخبون من أصل أفريقي، الشريحة الأكبر في الحزب الديمقراطي في ولاية ساوث كارولاينا، ويتمتع جو بايدن بشعبية كبيرة بينهم بسبب قربه من أوباما، والنائب جيم كليبرن.

وجاء ساندرز في المرتبة الثانية مع 20% من الأصوات فقط، فيما حصل بايدن على 49% من الأصوات.