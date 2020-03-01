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شكرا لقرائتكم خبر عن لوكسمبورج تعلن عن أول إصابة بكورونا والان مع التفاصيل
الأحد 1 مارس 2020
أكدت لوكسمبورج، السبت، أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.
ونقلت محطة (أر.تي.إل) عن وزيرة الصحة، بوليت لينرت، قولها إن الحالة لرجل في الأربعينات، سافر في الآونة الأخيرة إلي إيطاليا وعاد عبر مطار شارلوروا البلجيكي.
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