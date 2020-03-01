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شكرا لقرائتكم خبر عن النظام القطري يتخلى عن رعاياه العالقين في إيران والان مع التفاصيل
الأحد 1 مارس 2020
تخلى النظام القطري عن رعاياه العالقين في مدينة شيراز الإيرانية، التي تفشى فيها وباء فيروس كورونا المستجد .
وفضح المواطن القطري عبدالله عبدالعزيز آل إسحاق، تخلي تميم بن حمد والنظام القطري عن الرعايا القطريين في الخارج، حيث أكد وجود أكثر من 33 مواطنًا في مدينة شيراز الإيرانية، عقب إصدار قرار بتوقف الرحلات مع إيران.
وأكد "إسحاق"، أن تميم أرسل طائرة لنقل الركاب الإيرانيين من المدينة الإيرانية، فيما تجاهل استغاثات مواطنيه العالقين هناك، في محاولة لعودتهم مرة أخرى إلى بلادهم.
وعرض تميم شعبه للهلاك حتى يكسب ود قادته في إيران، مفضلًا علاقاته السياسية مع حليفه على حماية المواطنين.
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