شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 376 إصابة جديدة بكورونا المستجد في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل

الأحد 1 مارس 2020 سجلت السُلطات الصحّية في كوريا الجنوبيّة اليوم 376 إصابة جديدة بكورونا المستجدّ، ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 3526 .

يشار إلى أن نحو 90 في المئة من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس سُجّلت في مدينة دايغو التي تُعد بؤرة الوباء، وبمقاطعة غيونغسانغ الشماليّة المجاورة لها، بحسب ما قالت المراكز الكوريّة لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان

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