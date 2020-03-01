شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تدمر آليات عسكرية تابعة للمليشيا في نهم بصنعاء والان مع التفاصيل

الأحد 1 مارس 2020 دمرت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 01/آذار/2020، آليات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، بمديرية نهم، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وذكر مصدر عسكري، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بثلاث غارات جوية، تجمعات وآليات عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي، على أطراف جبال صلب والجمايم بمديرية نهم. Advertisements وأفاد المصدر بوقوع خسائر في الأرواح والعتاد، حيث شوهدت ألسن النيران وأعمدة الدخان تتصاعد. ولفت إلى أن مقاتلات التحالف تعاود التحليق بين الفينة والأخرى، في رصد مستمر لأي تعزيزات أو تحركات حوثية

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