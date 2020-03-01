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شكرا لقرائتكم خبر عن نافذون مرتبطون بمليشيا الحوثي ينهبون أراضي مغتربين بإب اليمنية والان مع التفاصيل
الأحد 1 مارس 2020
أكدت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، تواصل اعتداءات ونهب وسطو القيادات الحوثية على ممتلكات وأراضي المواطنين.
وذكرت المصادر، أن نافذين و"متهبشين" مرتبطين بمليشيا الحوثي اعتدوا على أرضية تابعة للمغترب محمد الحذيفي في منزل قاصد غرب مدينة إب.
وأوضحت، أن المليشيا قامت بحبس موكل الحذيفي بدون أي سبب وترك المتهبشين والنافذين طلقاء
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