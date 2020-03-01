شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. قريبا .. صرف مرتبات الوحدات العسكرية في الجنوب بينهم الشهداء والجرحى والان مع التفاصيل

الأحد 1 مارس 2020 كشف مشرف الفريق الإعلامي بـ قيادة التحالف في عدن، ناصر حبتر عن موعد صرف مرتبات الوحدات العسكرية في المحافظات الجنوبية بينهم الشهداء والجرحى .

وقال حبتر في تغريدتين له بتويتر، أنه سيتم قريباً صرف مرتبات الوحدات العسكرية ولكن الأولوية للشهداء للجرحى . Advertisements وأضاف في أن الرواتب تشمل وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي ووحدات الدعم والاسناد وألوية المقاومة الجنوبية وأمن عدن ولحج وقبل ذلك الشهداء والجرحى . وجاءت هذه التصريحات بعد تفاقم الوضع المعيشي لمنتسبي القوات الجنوبية الأمنية والعسكرية، بالتزامن مع معارك عنيفة تخوضها ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية في كرش والضالع، وميليشيا الإخوان في أبين وشبوة

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