شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جديدة بفيروس كورونا في استراليا لرجل عائد من إيران والان مع التفاصيل

الأحد 1 مارس 2020 سجّلت أستراليا اليوم الأحد إصابة جديدة بفيروس كورونا لرجل مقيم في سيدني في ولايه نيو ساوث ويلز في الأربعينيات من العمر،كان سافر مؤخرًا إلى إيران، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابات المؤكدة بالفيروس في أستراليا إلى 25 حالة ‎حتى الآن.

‎وهذه هي الحالة الثانية التي يجري اكتشافها في أستراليا لأشخاص قادمين من إيران بعد اكتشاف حالة مماثلة أمس في ولاية كوينزلاند لامرأة كانت قادمة من إيران

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة جديدة بفيروس كورونا في استراليا لرجل عائد من إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.