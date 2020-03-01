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حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم الأحد

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 1 مارس 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع في درجات الحرارة رطبا ليلاً وصباح "الإثنين" على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

وبحسب المركز تكو حركة الرياح.. شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 15 - 25 كم/ س تصل إلى 35 كم/ س أحياناً.

 

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:48 والمد الثاني عند الساعة 05:11 والجزر الأول عند الساعة 10:53 والجزر الثاني عند الساعة 22:23 .

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:21 والمد الثاني عند 01:12 والجزر الأول عند الساعة 07:45 والجزر الثاني عند الساعة 19:17 .

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

أبو ظبي 28 22 85 45

 

دبي 30 23 90 40

 

الشارقة 29 22 90 35

 

عجمان 28 21 90 40

 

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أم القيوين 27 20 85 40

 

رأس الخيمة 30 18 85 30

 

الفجيرة 29 20 65 35

 

العين 30 15 85 30

 

ليوا 31 16 90 30

 

الرويس 24 18 75 50

 

السلع 25 19 75 50

 

دلما 26 20 80 45

 

طنب الكبرى 25 19 85 50

 

طنب الصغرى 25 19 85 50

 

أبو موسى 25 19 85 50

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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