شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسجل حالة وفاة جديدة بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت اليابان حالة وفاة جديدة لرجل فى السبعينيات من عمره فى جزيرة هوكايدو بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم الأحد. وقالت حكومة بلدية هوكايدو إن المريض دخل المستشفى فى 17 يناير بسبب مرض آخر لكن بدأت تظهر عليه أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بعد بضعة أسابيع، وقد ثبتت إصابته بفيروس كورونا فى 25 فبراير.

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