شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا : حظر السفر إلى إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت الإدارة الأمريكية ، فرض قيود جديدة على السفر من وإلى إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وذلك فى ضوء تفشى فيروس كورونا "كوفيد-19"، لاسيما فى الدول الثلاث، التى باتت تعد بؤرا جديدة لانتشار الفيروس مع الارتفاع الجديد فى عدد الحالات المصابة فى كل منها.
وبعد وقت قصير من الإعلان عن أول وفاة لحالة مصابة بالفيروس فى الولايات المتحدة، قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن حظر السفر المطبق حاليا على إيران سيمتد ليشمل الأجانب الذين كانوا هناك خلال 14 يوما سابقة على سفرهم إلى الولايات المتحدة، فيما رفعت وزارة الخارجية من مستوى تحذيرها للأمريكيين من السفر للمناطق المضارة من تفشى الفيروس فى إيطاليا وكوريا الجنوبية، حسب ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" عبر موقعها الإلكتروني.
يأتى ذلك بعد وقت قصير من إعلان وزارة الصحة الأمريكية عن وفاة أول حالة جراء الإصابة بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة، كما يأتى بعد يوم من إعلان مسئولى الصحة فيولايات كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن عن 4 حالات إصابة جديدة بالفيروس، دون معرفة مصادر إصابة تلك الحالات، الأمر الذى يثير مخاوف من تفشى الوباء فى ولايات الساحل الغربي.
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