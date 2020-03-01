شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تشهد أول حالة وفاة جراء "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الأحد عن أول حالة وفاة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقالت الوزارة إن حالة الوفاة تعتبر الأولى في تايلاند منذ بداية تفشي الوباء، وفقا لوكالة انباء بلومبرج.
يذكر أن ما يقرب من 3000 شخص توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا، ومعظمهم في مركز تفشي الوباء بالصين.
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