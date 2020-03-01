اخبار العالم

النظام القطري يتخلى عن رعاياه العالقين في إيران

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النظام القطري يتخلى عن رعاياه العالقين في إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

النظام القطري يتخلى عن رعاياه العالقين في إيران

متابعات_الخليج 365

تخلى النظام القطري عن رعاياه العالقين في مدينة شيراز الإيرانية، التي تفشى فيها وباء فيروس كورونا المستجد .

 

وفضح المواطن القطري عبدالله عبدالعزيز آل إسحاق، تخلي تميم بن حمد والنظام القطري عن الرعايا القطريين في الخارج، حيث أكد وجود أكثر من 33 مواطنًا في مدينة شيراز الإيرانية، عقب إصدار قرار بتوقف الرحلات مع إيران.

Advertisements

 

وأكد "إسحاق"، أن تميم أرسل طائرة لنقل الركاب الإيرانيين من المدينة الإيرانية، فيما تجاهل استغاثات مواطنيه العالقين هناك، في محاولة لعودتهم مرة أخرى إلى بلادهم.

 

وعرض تميم شعبه للهلاك حتى يكسب ود قادته في إيران، مفضلًا علاقاته السياسية مع حليفه على حماية المواطنين.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النظام القطري يتخلى عن رعاياه العالقين في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا