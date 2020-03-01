الهلال الأحمر الإماراتي يبدأ علاج مليون طفل في "عطايا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تنطلق، الأحد، فعاليات الدورة الـ9 لمعرض "عطايا" الذي تنظمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والذي انطلقت أولى دوراته في عام 2012 ليكون رمزا للعمل الإنساني والتنموي والاجتماعي.



ويستهدف المعرض علاج مليون طفل من المصابين بعيوب خلقية عن طريق العديد من المنظمات الدولية، ومن المقرر أن يستمر حتى 5 مارس/آذار الجاري.

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ويسعى المعرض في دورته هذا العام إلى علاج الأطفال الذين يعانون من التشوهات الخلقية بسبب خلل وراثي، وكذلك الذين يعانون من الآثار النفسية التي تخلفها الحروب والنزاعات، لذلك يستهدف المعرض هذا العام الشريحة المهمة في المجتمعات الأقل حظا من النمو والازدهار.

ويخصص ريع المعرض هذا العام لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهؤلاء الأطفال، ومنحهم الأمل في الحياة، ليصبحوا أفرادا منتجين وفاعلين في مجتمعاتهم مستقبلا، كما يدعم المعرض هذا العام مبادرة "مدى" التي انطلقت فعالياتها على مستوى الإمارات، لعلاج المصابين بمرض العمى النهري، خاصة الأطفال، في الدول التي تعاني تحديات صحية في هذا الجانب.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عقدت في أبوظبي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الدورة التاسعة لمعرض "عطـايا" الخيري، الذي يعد منصة لابتكار الحلول المناسبة للقضايا الإنسانية الجوهرية، من خلال المشاريع والبرامج التي يتبناها، منسجما مع الرسالة الإنسانية العالمية.