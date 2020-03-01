الكويت توقف زيارة السجون لمنع انتشار "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكد مصدر أمني في الكويت، منع وزارة الداخلية لزيارات الأهالي إلى ذويهم في السجون، كإجراء احترازي لمنع وصول فيروس ”كورونا“ إلى السجناء الذين لم تُسجل أي إصابة بين صفوفهم حتى الآن.

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وذكر المصدر، أن ”وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء فراج الزعبي، وجه بوقف جميع أنواع الزيارات في جميع المرافق التابعة للمؤسسات الإصلاحية لمدة أسبوعين في إجراء احترازي لتجنب تفشي كورونا بين السجناء“.

وأوضح المصدر وفق ما نقلته صحيفة ”الأنباء“ المحلية، أن ”الزعبي ألزم جميع العاملين أو المتعاملين مع السجناء بارتداء الكمامات وتوفير كادر متخصص للكشف على الضباط وضباط الصف والعاملين الذين يقومون بأعمال النظافة ونقل البضائع الى داخل السجن المركزي“، مؤكدا ”وجود كادر طبي داخل السجن لمتابعة حالة السجناء وتقديم العلاج اللازم لهم في حال إصابتهم بأي أمراض“.

ووصل عدد الإصابات بفيروس ”كورونا“ في الكويت حتى الآن إلى 45 حالة، وسط إجراءات احترازية مشددة في مختلف الجهات والهيئات الرسمية من تعطيل للمدارس والجامعات وإلغاء الاحتفالات والأنشطة وإغلاق الكنائس وإيقاف الرحلات لعدة دول ووضع القادمين من الدول الموبوءة بالفيروس بالحجر الصحي للتأكد من سلامتهم