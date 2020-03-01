موجة غضب على أردوغان في تركيا والسبب سخريته من قتلى جنوده في أدلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

الخليج 365

سادت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي في تركيا، موجة غضب عارمة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد ضحكاته أثناء الإعلان عن قتلى جيش بلاده في إدلب السورية.



وتحدث أردوغان في وقت سابق أمس السبت، وللمرة الأولى، منذ مقتل عشرات الجنود الأتراك في إدلب السورية إثر هجمات نفذتها قوات الجيش السوري على مواقع تمركز قوات تركية.

وفي اللقاء الذي جمع الرئيس التركي ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في إسطنبول، جذبت ضحكات أردوغان الأنظار، أثناء كلمته التي أعلن فيها ارتفاع أعداد القتلى إلى ٣٦ جنديا.

وتصدر هاشتاق بعنوان "عما تضحك يا أردوغان" موقع تويتر في تركيا خلال فترة وجيزة، للتعبير عن غضب الأتراك من موقف أردوغان.

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وقال نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري التركي تونجاي أوزقان، في تغريدة: "لا تضحكوا يا سادة وتركيا تبكي".

أما النائب الآخر لرئيس حزب الشعب الجمهوري يلدرم قايا، أكد: "لدينا ٣٦ قتيلا وكل أنحاء الأناضول تذرف دما. وأردوغان يضحك أمام الكاميرات وهو يحكي عن حواره مع ترامب!! وجعل الحاضرين يضحكون أيضا!! لا تنسي هذه الضحكات يا تركيا!!".

وقالت جانان قفتانجي أوغلو رئيسة حزب الشعب الجمهوري لمدينة إسطنبول، والتي شاركت فيديو ضحكات أردوغان على حسابها وغردت قائلة: "بينما يبكي ٨٢ مليون (تركي) يأتي شخص واحد يضحك ويُضحك الحاضرين مما يجعلنا نخجل من إنسانيتنا".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد، أمس مساء الخميس الماضي، مقتل 34 عسكريا تركيا في الغارات الجوية التي جرت خلال اليوم، في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون شمالي سوريا.