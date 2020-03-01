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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة: مسيرة طلابية بجامعة كورنيل بنيويورك ضد انتهاك حقوق العمال فى قطر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت صحيفة كورنيل ديلي صن الأميركية، عن تظاهر أكثر من 20 طالبا في جامعة كورنيل بنيويورك، لرفع الوعي بالظلم في جميع أنحاء العالم، حيث يؤثر على المهاجرين واللاجئين، وخاصة ممارسات العمل السيئة في قطر.
وعبر المشاركون في المسيرة، عن شعورهم بالقلق من احتمالية وجود علاقة مباشرة بين كورنيل وممارسات العمل في قطر، والتي تخضع للتدقيق في الآونة الأخيرة بحثا عن مخاوف العمال، حيث يوجد بها أكثر من مليوني عامل مهاجر.
فيما لم تنفذ الحكومة القطرية إصلاحات وقائية تهدف إلي حماية العمال من ظروف العمل السيئة، حيث أعرب المشاركون بالمسيرة عن قلقهم من احتمالية أن تكون كلية طب كورنيل في الدوحة متواطئة في بعض الانتهاكات.
وكان قد أصدر الاتحاد الدولي للنقابات تقريرا عن قطر يستعرض بشكل تفصيلي القضايا المتعلقة بممارسات السخرة واستبدال العقود وحجب جوازات السفر في المدينة الجامعية، التي تضم حرم جامعة كورنيل في قطر.
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