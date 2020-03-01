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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع في درجات الحرارة رطبا ليلاً وصباح "الإثنين" على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وبحسب المركز تكو حركة الرياح.. شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 15 - 25 كم/ س تصل إلى 35 كم/ س أحياناً.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:48 والمد الثاني عند الساعة 05:11 والجزر الأول عند الساعة 10:53 والجزر الثاني عند الساعة 22:23 .
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:21 والمد الثاني عند 01:12 والجزر الأول عند الساعة 07:45 والجزر الثاني عند الساعة 19:17 .
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبو ظبي 28 22 85 45
دبي 30 23 90 40
الشارقة 29 22 90 35
عجمان 28 21 90 40
أم القيوين 27 20 85 40
رأس الخيمة 30 18 85 30
الفجيرة 29 20 65 35
العين 30 15 85 30
ليوا 31 16 90 30
الرويس 24 18 75 50
السلع 25 19 75 50
دلما 26 20 80 45
طنب الكبرى 25 19 85 50
طنب الصغرى 25 19 85 50
أبو موسى 25 19 85 50
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