35 حالة وفاة و573 إصابة جديدة بكورونا في الصين أمس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قالت السلطات الصحية بالصين، الأحد، إنها سجلت 35 حالة وفاة بفيروس كورونا، السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 2870.



وأضافت أنه تم تسجيل 573 حالة إصابة جديدة ارتفاعا من 427 حالة في اليوم السابق، ما يصل بإجمالي الإصابات إلى 79824 حالة.

وضمت الوفيات 34 حالة في إقليم هوبي موطن الفيروس الذي سجل أيضا 570 حالة إصابة جديدة.

Advertisements

وكانت اللجنة الوطنية للصحة أعلنت، السبت، أيضا أن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا الجديد في ازدياد يوميا، في بر البلاد الرئيسي لليوم الـ17 على التوالي.

ووفقا للجنة، فقد سجلت الصين 1171 حالة شفاء من الفيروس يوم 12 فبراير/شباط الجاري، وكسر هذا الرقم حاجز الـ2000 شخص ووصل إلى 2109 حالات شفاء من المرض يوم 20 فبراير/شباط الجاري.

وواصلت أرقام الشفاء اليومية ازديادها حتى وصلت لـ2885 حالة يوم 28 فبراير/شباط الجاري، حسب اللجنة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء من الفيروس 39 ألفا و286 حالة في الصين، منذ بداية انتشار المرض في ديسمبر/كانون الأول بمدينة ووهان وسط الصين.