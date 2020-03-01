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وزارة الصحة الأسترالية تعلن وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

وزارة الصحة الأسترالية تعلن وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الأسترالية، الأحد، وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا بعد عودتها من السفينة السياحية اليابانية دايموند برنسيس.

 

وأكدت الوزارة، في بيان، أن "الحالة لرجل يبلغ من العمر 78 عاما، وكان يخضع للحجر الصحي بعد إجلائه ضمن أكثر من 150 أستراليا".

 

وقال أندرو روبرتسون، مسؤول الصحة في ولاية أستراليا الغربية للصحفيين: "نقدم تعازينا لأسرته وللأسف فهو أول حالة وفاة بفيروس كورونا لدينا في أستراليا".

 

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وذكرت السلطات أن زوجة الرجل أصيبت أيضا بالفيروس لكنها في حالة مستقرة، فيما بلغ عدد المصابين بالفيروس في أستراليا 25 شخصا، بحسب بيان حكومي.

 

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية إصابة 376 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 3526 من بينها 17 حالة وفاة.

 

ويعتبر هذا التفشي هو الأكبر خارج الصين، التي بدأ بها انتشار الفيروس في ديسمبر/كانون الأول 2019.

 

وبحسب المركز الكوري الجنوبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد تم تسجيل الغالبية العظمى من حالات الإصابة الجديدة في مدينة دايجو.

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