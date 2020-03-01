غوايدو يعلن تعرضه لإطلاق نار خلال تظاهرة في فنزويلا

أعلن زعيم المعارضة في ​فنزويلا​ ​خوان غوايدو​ أنه تعرض ل​إطلاق نار​ خلال ​تظاهرة​ ضد نظام الرئيس ​نيكولاس مادورو​ في باركويسيميتو في غرب البلاد.

وقال غوايدو في ​فيديو​ بثّها على مواقع التواصل الاجتماعي "كان بإمكان الديكتاتورية قتلي، كان بإمكانها اغتيالي اليوم، لا شك في ذلك"، مضيفا: "أطلقوا النار، لكنهم لن يجعلونا نتراجع".

ونسب هذا الهجوم الذي أوقع على حد قوله جريحا، إلى مجموعات مسلحة مناصرة للرئيس الاشتراكي.