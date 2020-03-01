غوايدو يعلن تعرضه لإطلاق نار خلال تظاهرة في فنزويلا

أعلن زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو أنه تعرض لإطلاق نار خلال تظاهرة ضد نظام الرئيس نيكولاس مادورو في باركويسيميتو في غرب البلاد.
وقال غوايدو في فيديو بثّها على مواقع التواصل الاجتماعي "كان بإمكان الديكتاتورية قتلي، كان بإمكانها اغتيالي اليوم، لا شك في ذلك"، مضيفا: "أطلقوا النار، لكنهم لن يجعلونا نتراجع".
ونسب هذا الهجوم الذي أوقع على حد قوله جريحا، إلى مجموعات مسلحة مناصرة للرئيس الاشتراكي.
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